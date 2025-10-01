Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verildi
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
LPG'ye Zam Bekleniyor
Küresel Sumud Filosu yüksek riskli alana girdi
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kuyumcu altınları alıp kaçtı, vatandaşlar dükkanı yağmalamaya çalıştı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir kuyumcu, yatırım amacıyla çevresinden topladığı altınlarla kayıplara karıştı. Kuyumcunun önünde toplanan mağdurlar, kepenkleri kırarak vitrindeki bilezikleri almak için adeta birbiriyle yarıştı. Ancak vitrindeki altınların imitasyon olduğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 16:36, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 16:52
Yazdır
Kuyumcu altınları alıp kaçtı, vatandaşlar dükkanı yağmalamaya çalıştı

Bahçelievler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dükkanı bulunan Umut U. isimli kuyumcu, iddiaya göre çevredeki esnaf ve müşterilerden yatırım amacıyla topladığı altınlarla kayıplara karıştı. Kuyumcuya ulaşamayan müşterileri, dükkanın önüne gelince şok yaşadı. Kepenklerin kapalı olduğunu gören vatandaşlar, dolandırıldıklarını anladı.

Kuyumcu önünde toplanan mağdurlar, bir süre sonra kepenkleri kırarak içeri girdi. Vitrinde bulunan bilezikleri adeta yağmalayan mağdur vatandaşlar, aldıkları takıların imitasyon olduğunu gördü. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların şikayetlerini dinleyen polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kuyumcuya 250 gram altın veren Türkan Sadık isimli vatandaş, "Altınlarımızın hepsini aldı götürdü. 250 gram altınım vardı. Evine gittim evinde kimse yok. Dünden beri ulaşamıyoruz. Şu an 100 kişiden fazla mağdur var. Herkesin parasını aldı gitti" dedi.

Kuyumcunun altınları alıp kaçtığını söyleyen Faruk Yalman isimli mağdur ise, "106 bin TL para verdim. 3 tane ajda bilezik alacağım vardı. 'Çarşamba günü gel al' dedi. Herkesin altınını parasını almış kaçmış. 3 gündür ulaşamıyorum kendisine. Burada mağdur olan 10-15 kişi var. Birinin 10 milyon TL, birinin 5 milyon TL, biri arabasını satıp vermiş. Herkesin parasını alıp kaçmış. Bulunmasını istiyoruz. Yaklaşık 6-7 yıldır buradan alışveriş yapıyoruz" şeklinde konuştu.

