Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) trafik kazasında hayatını kaybeden Topçu Teğmen Ali Osman Bayram (26), memleketi Afyonkarahisar'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 17:07, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 17:31
Yazdır
Topçu teğmen KKTC'de trafik kazasında hayatını kaybetti

Girne-Değirmenlik yolunda, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Canberk Çaydam (31) yönetimindeki MR 226 plakalı araç ile 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Topçu Teğmen Ali Osman Bayram'ın kullandığı LZ 354 plakalı araç çarpıştı. Kazada Ali Osman Bayram yaşamını yitirdi, diğer araçta bulunan Oğuzhan Koçyiğit (26) ise yaralandı.

Topçu Teğmen Ali Osman Bayram için bugün, memleketi Afyonkarahisar'da askeri tören düzenlendi. Paşa Camisi'ndeki törene ailesi, yakınları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Bayram'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

