Aktivistler can yeleklerini giydi. Sumud filosuna müdahele bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verildi
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
LPG'ye Zam Bekleniyor
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Sabiha Gökçen Havalimanı yılın 8 ayını rekorlarla kapattı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, yılın 8 ayında önemli başarılar elde ederek rekorlara imza attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 17:26, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 17:27
ISG'den yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında tarihi bir rekorla tüm zamanların en iyi aylık performansını sergileyen havalimanı, 2 milyon 114 bin 900 iç hat, 2 milyon 584 bin 418 dış hat yolcusu olmak üzere 4 milyon 699 bin 318 yolcuyu ağırladı.

Ağustos ayında sergilenen bir başka başarı ise Avrupa havalimanları arasında kaydedildi.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Ağustos 2025 Havalimanı Trafik Raporuna göre 2025 Ağustos ayında, Sabiha Gökçen Havalimanı geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 21,5 artış sağlayarak, 40 milyon üzeri yolcu kapasitesi olan "Major Havalimanları" kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

Hızlı büyüme ivmesi yakalayan havalimanı, 2025'in ilk 8 ayında, bir önceki yılki performansına kıyasla yüzde 13,3 artış yakalayarak Avrupa'da yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu.

Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında gösterdiği performansla 2025 Ocak-Ağustos döneminde de toplam 31,2 milyon yolcu sayısına ulaşarak yolcu trafiğinde Avrupa'da 9. sırada yer aldı.

Bugün 53 ülkede 39 iç hat, 110 dış hat olmak üzere 149 destinasyonu bağlayan ISG, İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük "giriş" ve "bağlantı" noktalarından biri olarak milyonlarca yolcunun seyahat deneyimine kolaylık ve konfor kazandırmak için çalışıyor.

