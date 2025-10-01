'Sahte ev' ilanlarıyla 5 milyon liralık dolandırıcılık: 1 tutuklama
Erzurum'da internet üzerinden verdiği sahte ev ve bungalov ilanlarıyla vatandaşları 5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 18:22, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 18:42
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, internet üzerine verdiği sahte ev ve bungalov kiralama ilanlarıyla 5 milyon lira nitelikli dolandırıcılık yaptığını tespit ettiği S.Ö'yü (19) ikametine düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.