MSB: Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetleri kapsamında 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin Türk Deniz Kuvvetlerince karaya tahliye edildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 18:35, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 19:15
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir."