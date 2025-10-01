Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı

Bilişim Vadisi'nde 2020'den bu yana AR-GE çalışmalarını sürdüren AirCar Teknoloji ve Havacılık AŞ, geliştirdiği iki kişilik uçan arabanın ilk insanlı uçuş testini mayıs ayında başarıyla gerçekleştirdi.

Dünyada bu sınıfta insanlı uçuş gerçekleştiren sayılı firma arasında yer alan şirket, AirCar'ı resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açtı.

Sitede yer alan bilgilere göre, 2 yolcu kapasitesine sahip uçan araba, 15 dakikada hızlı şarj olabiliyor. 80 kilometre menzili bulunan AirCar, 130 kilometre/saat maksimum uçuş hızına ulaşabilecek.

Yüzde 100 elektrikli olan AirCar'ın 250 kilogram taşıma kapasitesi bulunuyor.

- 2027'de 100 adet teslim edilecek

Yüzde 85 yerlilik oranıyla geliştirilen uçan arabanın ön siparişe açılan 100 adetlik kısmı 2027'de teslim edilecek.

AirCar'ın yaklaşık fiyatı, vergiler ve varış yeri ücretleri hariç 99 bin dolar olarak belirlendi. Sunulan AirCar Temel Paket'te, arıza durumunda otomatik olarak açılan balistik paraşüt, kaza önleme sistemi, 400V şarj cihazı yer alıyor.

Beyaz, kırmızı, gri, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunan uçan araba için 2 yıl veya 500 uçuş saati (hangisi önce gerçekleşirse) garanti sunuluyor. 250 dolar ön ödeme ile 2027'deki teslimat için yer ayırtılabiliyor.

10 bin feet yüksekliğe kadar çıkabilecek olan AirCar, hafif spor uçağı (LSA) kategorisinde sertifikalandırılacak. Uçan arabayı kullanmak için LSA pilot lisansı almak gerekecek. İlk 1000 sipariş için AirCar, ücretsiz LSA lisans eğitimi sağlayacak.

AirCar Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eray Altunbozar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AirCar'ı ön satışa açtıklarını belirterek, uçan araba için ilk rezervasyonun yapıldığını söyledi.

Binlerce kilometrelik bir yolculuğun bile tek bir adımla başladığını aktaran Altunbozar, "Şimdi büyük hedef 2027 yılına teslimleri gerçekleştirmek." ifadesini kullandı.