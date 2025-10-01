Siyanürlü, baltalı, bıçaklı aile faciasında anne öldü
Edirne'de ailesine yemeklerine siyanür kattığını söyleyip evi ateşe veren şahsın baltayla yaraladığı annesi 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 21:07, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 21:09
Edirne'nin Havsa ilçesinde ailesinin yemeklerine siyanür kattığını söyleyerek annesini baltayla, ağabeyini biber gazı ve bıçakla yaralayan, babası tarafından kızgın yağ dökülerek etkisiz hale getirilen şüpheli O.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yaralı ağabey ve baba hastanedeki tedavilerinin taburcu olurken, baltayla ağır yaralanan anne Şennur Çepkenli, 20 gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Çepkenli, Cumhuriyet Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.