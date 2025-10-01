Siyanürlü, baltalı, bıçaklı aile faciasında anne öldü

Edirne'nin Havsa ilçesinde ailesinin yemeklerine siyanür kattığını söyleyerek annesini baltayla, ağabeyini biber gazı ve bıçakla yaralayan, babası tarafından kızgın yağ dökülerek etkisiz hale getirilen şüpheli O.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

