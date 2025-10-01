Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nın hak ettiği yeni anayasayı kazandırmamız gerekir

Aktivistler can yeleklerini giydi. Sumud filosuna müdahele bekleniyor
Aktivistler can yeleklerini giydi. Sumud filosuna müdahele bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verildi
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verildi
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
LPG'ye Zam Bekleniyor
LPG'ye Zam Bekleniyor
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nın hak ettiği yeni anayasayı kazandırmamız gerekir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet'in birikimleri ve kazanımlarını koruyarak, geniş mutabakatla yeni bir anayasa yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 21:30, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 21:30
Yazdır
Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nın hak ettiği yeni anayasayı kazandırmamız gerekir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li milletvekillerinin yeni yasama yılı açılış törenine katılmamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, "En azından bu tür günlerde birlik beraberlik sergilemek lazım. Bu sene olmadı, takdir kendilerinin ama böyle olmamasını temenni ederdim." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin yeni anayasa hazırlıklarıyla ilgili soruya da yanıt veren Yılmaz, "Partimizin perspektifini hazırlıyoruz ve muhalefete de bu konuda çağrı yapıyoruz. Onlar da kendi çalışmalarını yapmalılar. Türkiye'nin birikimi, en geniş mutabakatla yeni anayasanın zeminini oluşturmalı. Türkiye bunu hak ediyor." dedi.

Yılmaz, 12 Eylül darbesi sonrası yapılan mevcut anayasanın birçok kez değiştiğini, dil ve iç tutarlılık açısından sorunlar içerdiğini belirterek, "Artık gençlere ve geleceğe odaklı, yapay zeka teknolojilerinden dünyadaki yeni yapılanmalara kadar geleceği kucaklayan bir anayasaya ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partilerine de çağrıda bulunan Yılmaz, "Bütün partiler hazırlıklarını ortaya koyarsa, Meclis çatısı altında en yüksek mutabakatla bu konular tartışılabilir. Cumhuriyetimizin birikimlerini temel alarak, kazanımlarımızı koruyarak, Türkiye Yüzyılı'nın hak ettiği yeni anayasayı kazandırmamız gerekir." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber