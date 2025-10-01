Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Edirne'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 21:37, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 21:36
Edirne'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Hasköy köyünde İ.U. ile N.S. ve E.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.U, silahla N.S. ve E.K'ye ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, N.S. ve E.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

N.S. ve E.K'nin cenazesi, incelemenin ardından sağlık ekiplerince morga kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.U'nun işlemleri devam ediyor.

