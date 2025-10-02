Beş Genel Sekreter Yardımcısı görevlendiren üniversiteye ikaz!

Bilindiği üzere, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 27 nci maddesine göre, "Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur." düzenlemesi yer almaktadır.



Buna göre, idari hizmetlerin yürütülmesi temelinde Genel Sekreter ve en çok iki Genel Sekreter Yardımcısına bağlanmıştır. Ancak, bazı üniversitelerimizde bu türden görevler bazılarına koltuk dağıtma aşamasına geçmiştir.



Sayıştay Başkanlığı tarafından ilan edilen kamu denetim raporlarına baktığımızda; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde iki yerine beş genel sekreter yardımcısı bulunduğu; kadro olmamasına rağmen bir öğretim üyesi ve iki idari personelin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesine göre genel sekreter yardımcısı olarak görevlendirildiği ve bu kişilere talimat verme/imza atma yetkisi tanındığı raporlanmıştır.



Sayıştay, yasal kısıtlamada herhangi bir istisna bulunmamasından dolayı, beş Genel Sekreter Yardımcısının bulunmasının hukuken olanaklı olmadığı gerekçesiyle bu durumun düzeltilmesini talep etmiştir.



İŞTE BULGU



Genel Sekreter Yardımcısı Görevlendirmelerinde Sayı Sınırlarına Uyulmaması



Üniversitede genel sekreter yardımcısı sayısının mevzuatla belirlenen sayıdan fazla olduğu görülmüştür. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin "Genel Sekreterlik" başlıklı 27'nci maddesinde genel sekreterliğin; bir genel sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşacağı hükme bağlanmıştır. Üniversitede iki yerine beş genel sekreter yardımcısı bulunmakta olup kadro olmamasına rağmen bir öğretim üyesi ve iki idari personel 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b maddesine göre genel sekreter yardımcısı olarak görevlendirilmiş, bu kişilere talimat verme ve imza atma yetkisi tanınmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda devlet hizmetlerinin memurlar eliyle yürütülmesi gerekliliği belirtildikten sonra istihdam çeşitleri de sayılmıştır. Bunlar arasında tedviren görevlendirme yer almadığı gibi; 2547 sayılı Kanun'da ve 124 numaralı Kararname'de de bu yönde bir hüküm ve düzenleme bulunmamaktadır. Aksine kanun koyucu genel sekreter yardımcısı olarak atanacakların sayısını belirleyerek bu konuda kısıtlama getirmiştir. Genel sekreter yardımcılarının sayısının ikiden fazla olmasına ilişkin bir istisna da bulunmamaktadır. Kamu İdaresince, bulguda belirtilen beş genel sekreter yardımcısından birinin emeklilik nedeniyle görevinden ayrıldığı diğerlerinin ise idari işlerin yoğunluğundan dolayı görevlendirildiği belirtilmiştir. Sonuç olarak, yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı genel sekreter yardımcısı sayısının mevzuatla belirlenen sayıdan fazla olmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.