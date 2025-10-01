Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan ile birlikte oturdu

Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından bugün gerçekleştireceği açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'na girdi. Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde Meclis'te resepsiyon düzenleniyor.

TBMM'deki resepsiyon sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile Tuncer Bakırhan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile birlikte oturduğu fotoğraf basına yansıdı. Yıllar sonra basına yansıyan bu fotoğraf karesi sosyal medyada büyük ilgi oluşturdu

Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya geldi.

Cumhurbaşkan Erdoğan, bir gazetecinin F-35'lerle ilgili sorusuna, "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Bundan sonra ne olacağını takip edeiyoruz, bekliyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin resepsiyondan ayrıldığı belirtildi.