Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Kararı ile, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında mal varlığı dondurulan kişi ve kuruluşların listesinde değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, BMGK'nin 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararlarının uygulanması kapsamında, mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşların listesi güncellendi.
7262 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe giren karar çerçevesinde, listeye yeni isim ve kurumlar eklendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek karar, 1 Ekim 2025 itibarıyla geçerli olacak.
Mal varlığı dondurulan kişilerKarara göre mal varlıkları dondurulan kişiler arasında şu isimler yer aldı:
-
Dawood Agha-Jani
-
Amir Moayyed Alai
-
Behman Asgarpour
-
Mohammad Fedai Ashiani
-
Abbas Rezaee Ashtiani
-
Haleh Bakhtiar
-
Morteza Behzad
-
Seyyed Hussein Hosseini
-
Ali Hajinia Leilabadi
-
Hamid-Reza Mohajerani
-
Jafar Mohammadi
-
Ehsan Monajemi
-
Houshang Nobar
-
Mohammad Qannadi
-
Amir Rahimi
-
Javad Rahiqi
-
Abbas Rashidi
-
M. Javad Karimi Sabet
-
Seyed Jaber Safdari
-
Ghasem Soleymani
Mal varlığı dondurulan kuruluşlarKarar kapsamında mal varlıkları dondurulan kurumlar ise şunlar oldu:
-
İran Atom Enerjisi Kurumu
-
Bank Sepah ve Bank Sepah International
-
İsfahan Nükleer Yakıt Araştırma ve Üretim Merkezi (NFRPC)
-
İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi (ENTC)
-
First East Export Bank
-
İrano Hind Shipping Company
-
Irisl Benelux NV
-
Jabber İbn Hayan
-
Karaj Nükleer Araştırma Merkezi
-
Kavoshyar Company
-
Mesbah Energy Company
-
Modern Industries Technique Company
-
Novin Energy Company
-
Tarım ve Tıp Nükleer Araştırma Merkezi
-
Pars Trash Company
-
Pishgam Energy Industries
-
South Shipping Line İran
-
Tamas Company
Kararda, mal varlığı dondurulan kişi ve kuruluşların, itirazlarını BMGK'ye iletilmek üzere Denetim ve İşbirliği Komisyonuna başvurabileceği belirtildi.