Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 KPSS puanıyla yeni personel alımı yapılmayacağını açıkladı. Bakan, işçi alımına ilişkin kılavuzun İŞKUR'a gönderildiğini ve sürecin yakında başlayacağını duyurdu
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 22:00, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 21:58
Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in, "Sayın Bakanım, 2024 KPSS puanı ile yeni personel alım yok. 2026 KPSS'yi mi bekleyeceğiz?" sorusuna yanıt veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Tabii tabii" diyerek 2024 KPSS puanı ile yeni alım yapılmayacağını teyit etti.
Memişoğlu ayrıca, işçi alımına yönelik kılavuzun İŞKUR'a gönderildiğini belirterek, "İşçi alımı yakında yayınlanacak" dedi.