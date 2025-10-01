Kurtulmuş: İsrail'in yalnızlaşma süreci devam edecek

Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Türk Dışişleri: Sumud filosuna müdahele terör eylemidir
Türk Dışişleri: Sumud filosuna müdahele terör eylemidir
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
LPG'ye Zam Bekleniyor
LPG'ye Zam Bekleniyor
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kurtulmuş: İsrail'in yalnızlaşma süreci devam edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail'in soykırımcı, katil, başbakanı konuşurken Birleşmiş Milletler Salonu bomboş hale geldi. Dünya milletleri İsrail'i yalnızlaştırdı. Ve bundan sonra da İsrail'in yalnızlaşma süreci devam edecek" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 22:26, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 23:03
Yazdır

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 4. Yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Kurtulmuş, resepsiyondaki katılımın başlı başına Türkiye'nin demokrasisi bakımından önemli olduğunu belirterek, "Biz bütün siyasi görüşlerin mücadele ettiği, fikri ve siyasi mücadele alanının Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu on yıllar boyunca söylüyor ve özellikle bu terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmalar başladı. Bu salonda komisyon toplantılarını yapmaya başladığımızdan bu yana partiler arasında ciddi ve kuvvetli bir diyalog zeminin oluştuğunu görüyorum. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın Meclis'e gelmesinden sonra arkada başkanlık Divanı'ndaki odada Sayın Cumhurbaşkanımız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Grup Genel Başkanı, Eş Genel Başkanlar, Grup Başkanvekilleri, İYİ Parti ve diğer partilerin başkanları geldiler. Tabii nihayetinde bir sıcak sohbet oldu. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Meclisin resepsiyonuna gelmesiyle birlikte de burada arkadaki mermerli salonda bir çay kahve içme imkanı oldu. Ben katılım bütün siyasi partilerimizin başkanlarına ve temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, CHP'nin resepsiyona katılmamasına ilişkin soruya, "Özellikle Ekim ayı bizim için önemli. Anayasal bir gün. Meclisin açıldığı bir gün ve orada bütün siyasi partilerimizin var olması gelen Cumhurbaşkanı'nın fikirlerini kabul ettikleri anlamına gelmez. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir tane cumhurbaşkanı var. Sistem gereği Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olduğunu ben de biliyorum. Ama bütün bu siyasi farklılıklara rağmen siyasi nezaket Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın konuştuğu özel oturumda bütün siyasi partilerin olmasının daha şık olacağını bize söylüyor. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi de Genel Kurul salonunda olsun" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Anayasa ve komisyon çalışmalarına ilişkin, "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'yla Anayasa çalışmaları ya da diğer yasa çalışmaları birbirinden tamamen alakasız konular. Ancak bu komisyonda bu kadar farklı siyasi partilerin milletvekilinin bir araya gelmesi, şimdiye kadar aldığı üç kararı ittifakla alması, hemen hemen çok farklı siyasi fikirleri, büyük olgunlukla dinlemesi ve bugüne kadarki komisyon çalışmalarını sürdürmesi aslında tam da aradığımız, özlediğimiz Türkiye'deki olgun demokratik ortamı önemli bir yansımasıdır, göstergesidir. Ümit ederim ki burada oluşan siyasal gücümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geneline sirayet eder. Ve tabii bu çalışmalar içerisinde hem yasa yapma çalışmaları vardır hem de Türkiye'de toplumun büyük bir beklentisi olur. Yeni özgürlükçü, katılımcı, demokratik, kapsayıcı bir anayasa yapılabilmesi bakımından da olgun bir siyasi müzakere ortamını ortaya koyar. Ben bu çalışmaların sürmesini ardından en kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte aslında Türkiye'nin demokratik standartları bakımından bir eşiğin daha aşılacağına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin en zor konusunu bu 50 yıllık terörle ilgili meseleyi halledebilmiş olan bir Meclis önündeki daha kolay meseleleri de rahatlıkla halleder diye düşünüyorum. Bunların başında da anayasa çalışmaları, Meclis iç tüzüğü, siyasi partiler yasası ve seçim yasası başta geliyor" diye konuştu.

İsrail konusunda Kurtulmuş, "İsrail bu kadar büyük gücüne, arkasına aldığı güçlü devletlere rağmen medyada, finans çevrelerinde, siyasette, askeri alandaki çok kendisini kuvvetli gördüğü bir noktada İsrail'in soykırımcı, katil, başbakanı konuşurken Birleşmiş Milletler Salonu bomboş hale geldi. Dünya milletleri İsrail'i yalnızlaştırdı. Ve bundan sonra da İsrail'in yalnızlaşma süreci devam edecek. Şunu açık söylemek isterim. Bu küresel kararlılık filosu uluslararası sularda hareket ediyor. Ve uluslararası sularda da bütün gemilerin seyri sefer güvenliği korunmuştur. İsrail'in böyle bir delilik yapmayacağı kanaatimdir. Eğer yaparsa bunun sonuçlarının İsrail bakımından fevkalade hazin olacağı da ortadadır. Bütün dünyanın nefretini toplamış olan bir hükümetten bahsediyoruz. Netanyahu hükümetinden bahsediyoruz. Dünyada bu anlamda halkların nezdinde geniş kitlelerin nezdinde meşruiyetini kaybetmiş bir İsrail hükümetinden bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer böyle bir saldırganlığı bu kadar büyük bir vahşeti yeni bir adım olarak ortaya koyarsa dünyanın birçok yerinde çok daha güçlü bir İsrail karşılığı, siyonizm karşılığı, Netanyahu karşılığı bir dalga ortaya çıkar diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben böylesine ileri bir adıma atlayacaklarını düşünüyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber