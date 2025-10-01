Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili

Bakan Tunç, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sürecin sekteye uğramamasının önemine işaret eden Tunç, "Terörsüz Türkiye" sürecine kolay gelinmediğini belirtti. Terörle yıllarca mücadele edildiğini, kayıplar verildiğini belirten Tunç, bölücü örgütünün kendini feshi ve silah bırakmasının ardından TBMM'de komisyon kurulduğunu anımsattı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Tunç, sürecin kalıcı olması için gereken adımların atılacağını belirtti.

Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek istiyorsak terörsüz bir Türkiye'de, birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirdiğimiz bir Türkiye'de bunu inşa edebiliriz. İnşallah süreç sekteye uğramadan yola devam ederiz." ifadesini kullandı.

- "Çocukları suça sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması hedefimiz"

Yeni yargı paketinde infazla ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin soru üzerine, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." dedi.

11. Yargı Paketi'nde "meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması" gibi önemli düzenlemelerin yer aldığını aktaran Tunç, paketin yaklaşık 40 maddeden oluşacağını söyledi.

Özellikle çocukların yargılanması konusunun önemli hale geldiğini belirten Tunç, "Bunun bilimsel olarak değerlendirilmesi lazım. Çocukları suça sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması öncelikli hedefimiz olması lazım." diye konuştu.

Suça karışan çocukların nasıl yargılanacağına ilişkin mevzuatta düzenlemelerin yer aldığını aktaran Tunç, 12 yaş altı çocuklara cezai yaptırım uygulanmadığını, 12-15 yaş ile 15-18 yaş arasındaki çocuklara da takdiri indirim yapıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, "Sorun olan kısım 15-18 yaş grubuyla ilgili. Bununla ilgili önerilerimizi milletvekillerimize ilettik. 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşın büyümesi, çocuğun fiziksel durumu, çocuğun tekrar tekrar suç işlemiş olması, kasten işlenen öldürme suçlarında hakimlerimize indirim noktasında takdir yetkisinin verilmesinin doğru olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

12. Yargı Paketi'nin ise hukuk davalarıyla ilgili olacağını belirten Tunç, "41 maddelik 12. Yargı Paketi'nin taslağını Meclis grubumuza arz ettik. Ondan sonra 13 gelecek. Yargı reformu süreklidir, ihtiyaçlar geliştikçe, talepler geldikçe biz mevzuatımızı iyileştirmek noktasında Meclisimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Boşanma davaları maddi konulardan ayrı tutularak sonuçlanacak"

Adalet Bakanı Tunç, boşanma davalarına ilişkin soru üzerine, boşanma davalarının yüzde 60'ının kadınlar tarafından açıldığını bildirdi.

Boşanma sürecinde en çok mağdur olan tarafın kadınlar olduğunu dile getiren Tunç, "Dava süreçlerinin uzamaması, çocukların yargılama süreçlerinde örselenmemesi, hem de kadınlarımızın korunması ve boşanma davalarının maddi konulardan ayrı tutularak sonuçlandırılması ve maddi konuların da ayrı bir dava olarak sürdürülmesi yönünde akademisyenlerden genel bir kanaat aldık. Bunu milletvekillerinin takdirine arz ettik." ifadelerini kullandı.

Boşanma davalarında farklı ülkelerde arabuluculuk uygulamasının bulunduğunu bildiren Tunç, "Zorunlu arabuluculuk olabilir mi, aile hukukunda, boşanma davalarında? Bunu tartışmak gerekir. Kadınlarımızın aile hukuku davalarında örselenmemesi, zorluk çekmemesi bizim hedefimiz. Yapılabilecek düzenlemeler var. Bu konuda takdir Meclisimizin." diye konuştu.

11. Yargı Paketi'nin ceza mevzuatıyla, 12. Yargı Paketi'nin ise hukuk mevzuatıyla ilgili olduğunu belirten Tunç, trafik güvenliğine ilişkin bazı düzenlemelerin 10. Yargı Paketi'nde yer aldığını kaydetti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"10. pakette alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın cezası arttırılmıştı. Trafikte yol kesmek, trafikte yolu kesip aracı tartaklıyor, hakaret ediyor. Onlardan ceza alacak, sırf yol kesiği için müstakil ceza kanununa bir madde koyarak 1 yıldan 3 yıla kadar, eğer aracı başka yere yönlendirmişse 2 yıldan 5 yıla kadar cezalar alacak. Düğünlerde, kutlamalarda silah atanları da önlemek lazım. Meskun mahalde silah atanlar yaralamaya ya da ölüme sebebiyet vermese dahi 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğine dair bir hüküm var. Kurusıkı da dahil. Kurusıkı 3 yıla kadar, gerçek silah 5 yıla kadar. Bunlar tabii taslak, bunlara milletvekillerimiz karar verecek."

Aile arabuluculuğuna yönelik soru üzerine Tunç, "Burada kadınlarımızı mağdur edecek herhangi bir adım kesinlikle atılmaz. Aile arabuluculuğu ihtiyari olarak uygulanıyor. Bazı ülkelerde dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu var. Bu da bizim ülkemizde olabilir mi? Şiddet konuları hariç. Bununla ilgili bazı taslak çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte biz bunu çalışmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Yılmaz Tunç, süresiz nafaka uygulamasına ilişkin soru üzerine, "Uzun süren nafaka ödemelerinden dolayı mağduriyet yaşadığını söyleyenlerle ilgili olarak da o eleştirileri dikkate alarak hakkaniyetli bir düzenleme yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu noktada bu hassas dengeyi sağlamak lazım. Aile hukukuyla ilgili konuları sonraki zamanda gündeme gelme durumu olabilir." diye konuştu.