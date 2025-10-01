Filistin mitinginde Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklu sanığa tahliye

Bakırköy'de 22 Temmuz'da düzenlenen Filistin'e destek mitingi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli slogan atıldığının tespit edilmesine ilişkin 12 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, basına kapalı görülen duruşmaya tutuklu sanık İsmail Çelik, 1'i ev hapsi tedbirli 11 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının reddi hakim talebinin değerlendirilmek üzere dava dosyasının Nöbetçi Mahkemeye gönderilmesine, tutuklu sanık İsmail Çelik'in 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle tahliyesine, ev hapsi bulunan sanık Barış Onur Deniz'in ev hapsi tedbirinin kaldırılmasına, diğer tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.