2 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

3- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Mercedes-Benz arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu yenileme anlaşmasının imza töreni, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan ve A milli kadın ile erkek takımlarının katılımıyla yapılacak.

3- İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor.

2- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırısının ardından alıkonulan aktivistlerin durumu takip ediliyor.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne iştirak edecek.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, İBB Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı 2. Etap test sürüşüne katılacak.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

