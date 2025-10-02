2 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.
(TBMM/11.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, İBB Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı 2. Etap test sürüşüne katılacak.
(İstanbul/10.00/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/13.00)
2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin Devlet Hesapları bültenini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.
(İstanbul/14.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(İstanbul/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak.
(Abu Dabi)
2- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırısının ardından alıkonulan aktivistlerin durumu takip ediliyor.
(Gazze/Ankara)
3- İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Washington)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "YÖK'te 2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası Lansman Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fransa'nın Nice takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.45)
2- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Varşova/22.00)
3- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Mercedes-Benz arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu yenileme anlaşmasının imza töreni, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan ve A milli kadın ile erkek takımlarının katılımıyla yapılacak.
(İstanbul/13.00)