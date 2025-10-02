Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
İsrail'in baskınına rağmen 20 gemi Gazze seyrine devam ediyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Kavşakta feci kaza: Aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi
Hamsi sezonu erken açıldı
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Ana sayfaHaberler Dünya

Denizde gasp, karada katliam: İsrail gece boyunca 73 kişiyi öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistleri gasbetmesinin ardından bölgede bombardımanlar şiddetlendi. Gece boyunca devam eden saldırılarda en az 73 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 07:22, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 07:20
Denizde gasp, karada katliam: İsrail gece boyunca 73 kişiyi öldürdü

Tıbbi kaynakların aktardığına göre can kayıplarının büyük bölümü Gazze kentinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula iki füze isabet etti. Saldırıda onlarca kişi öldü.

Olay yerine müdahale eden sivil savunma ekipleri de hedef alındı; çok sayıda görevli ağır yaralanırken altı sivil daha hayatını kaybetti.

Kentteki Darac Mahallesinde bir eve düzenlenen saldırıda ise en az yedi kişi öldü.

İsrail'in yoğun bombardımanı, sivillerin yaşadığı yoğun nüfuslu bölgeleri vurmaya devam ediyor.

