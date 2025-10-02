Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil

Özel yayınevleri tarafından hazırlanan kaynak kitapların, iddia edildiğinin aksine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programına uygun olmadığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kaynak kitapların öğrencilere faydadan çok zarar verebileceğini belirterek, uzak durulmasını önerdi. Yapılan incelemelerde, özel yayınevleri tarafından hazırlanan ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programına uygun" olarak sunulan yardımcı kaynak kitaplar detaylı şekilde analiz edildi. Özellikle 9'uncu ve 10'uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe yardımcı kaynak kitapları mercek altına alındı.

İçerik Analizi ve Uygunsuzluklar

Analizler sonucunda, kitapların büyük ölçüde önceki öğretim programlarındaki yaklaşımlara göre hazırlandığı tespit edildi. Ünite ve temalarda uygun içerikler yerine eski programlara ait soruların yer aldığı görüldü. Ayrıca, TYMM'ye uygun ölçme ve değerlendirme soru anlayışının kaynak kitaplara yansımadığı, beceri temelli ve beceri odaklı soru mantığının anlaşılmadığı ve modele uygun soru tasarılarının bulunmadığı belirlendi.

Kitaplarda ağırlıklı olarak geleneksel çoktan seçmeli sorular yer alıyor.

Açık uçlu sorular ve farklı ölçme araçları yeterince kullanılmıyor.

Günlük hayattan örnekler yetersiz düzeyde.

Çelişkiler ve Geliştirme İhtiyacı

Değerlendirmelerde; içerik çerçevesi ile uyumsuzluk, öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin karşılanmaması, ölçme ve değerlendirme yaklaşımının programlarla uyumlu olmaması gibi birçok çelişki tespit edildi. Ayrıca, bağlam temelli ve beceri odaklı soru yapısında eksiklikler olduğu belirtildi.

Bakanlığın Tavsiyesi

İncelemeler sonucunda, yayınların sektör genelinde programa uyumu konusunda kapsamlı bir geliştirme ihtiyacının olduğu vurgulandı. Bakanlık kaynakları, bu tür özel yayınevi kaynak kitaplarından uzak durulmasını ve düşünüp yorumlamaya sevk eden bakanlık materyallerinin tercih edilmesini önerdi. Bu sayede öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında daha verimli bir eğitim alabileceği ifade edildi.

Esma Altın