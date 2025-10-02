Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul'da yağış yok

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Kentte yağış beklenmezken, sıcaklıkların 15 ile 23 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Sağanak uyarısı yapılan iller

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre bugün Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu kıyılarında sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji, özellikle sağanak uyarısı yapılan bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

Bölgelere göre il il hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ye yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu