O ilde kuyumcular altın yetiştiremiyor!

TGRT Haber'in haberine göre; Muş'ta kuyumcular "Gerçekten altın yetiştiremiyoruz" ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarında hareketlilik ve rekorlar sürerken altın almak isteyenler de bazen tereddütle yaklaşabiliyor. Bazı kuyumcular ise çoğunluğun altın almaktan çok altın bozdurmakta olduğunu belirtiyor. Ancak Muş'ta bunun tam tersinin yaşandığı aktarıldı.

Rakam yükseldikçe insanların kuyumcuya bozdurmaya değil de almaya geldiği belirtildi. İşletme sahibi Ömer Akyıldız "İstanbul'daki vatandaşlar borsa ve çeşitli aracı kuruluşlara yatırım yapabilirler ama doğudaki insanlar genelde altına yatırım yaparlar. Altına olan talep çok fazla son bir aydır" ifadelerini kullandı.

"MÜŞTERİLERİN TALEBİ ÇOK FAZLA"

"Rakamların bu kadar yüksek olmasına rağmen satış var mı?" sorusuna ise Akyıldız "Var, var. Tabii. Müşterilerin talebi çok fazla. Çok fazla bir talep olduğu için altın gerçekten bazen yetiştiremiyoruz" yanıtını verdi.

Akyıldız en çok tercih edilenin ise gram altın, has altın olduğunu söyledi. Akyıldız "Bankalardaki makaslardan dolayı fiziki almaya çalışıyorlar. Fiziki alınca daha bir kara geçtiklerini düşünüyorlar. Gerçekten de öyle zaten" dedi.

Gelinlerin de genelde gerdanlık, set istediğini söyledi. Yapım yeri Hindistan olan, önce Dubai'ye, oradan İstanbul'a, sonra da Muş'a gelen bir kolyenin fiyatının ise 700 bin TL olduğu öğrenildi. Akyıldız, bunun İstanbul'da alınacak olsa fiyatının 760 bin TL olacağını söyledi. Aradaki büyük makas için 60 bin TL'lik fark için serbest piyasayı işaret eden Akyıldız "Kira fiyatları, kar marjı, bölgeden bölgeye değişebilir. Bununla ilgili bir durum. Yasal bu serbest ticaret anlayışı olduğu için Türkiye'de bu yasal bir şey. Ben 20 bin kar alıyorum, arkadaşlar 60 bin alıyor. Yani buna herhangi bir kota sınırı falan yok zaten. Bizim maliyetleri aynı değil aynı zamanda" şeklinde konuştu.

İşte 2 Ekim 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları