'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
Mikeno gemisi Gazze sınırında

Haydut İsrail, Küresel Kararlılık Filosu'ndaki 19 gemiyi uluslararası sularda korsanlıkla gasbetti. İsrail'in gasbedemediği gemiler Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Mikeno Gemisi, Gazze sınırına ulaşmayı başardı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 09:36, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 10:35
Canlı takip sistemi, "Mikeno" teknesinin Gazze sularına girdiğini, 23 diğer teknenin de halen faaliyette olduğunu gösteriyor.

"Mikeno" adlı bir teknenin Gazze'nin kara sularında bulunduğunu gösteriyor. Ancak geminin İsrail güçlerince durdurulup durdurulmadığı henüz belirsiz.

İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Kararlılık Filosu'nu kuşatan haydut İsrail donanması unsurları, gemileri yasadışı şekilde korsanlıkla gasbetmeye başladı.

İsrail unsurlarının gasbettiği gemi sayısı 19'a yükseldi. Filodaki diğer gemiler, kararlılıkla Gazze'ye doğru yola devam ediyor.

Yaklaşık 23 filo gemisi, Gazze kıyılarından sadece 80 kilometre uzakta, yollarına devam ediyor.

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan filodaki teknelere İsrail ordusunun yaptığı baskın, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, can yelekleri giyen aktivistlere İsrail askerlerinin silah doğrulttuğu anlar net şekilde görülüyor.

