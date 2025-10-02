Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 09:42, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 09:46
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuya geçit verilmediğini belirtti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Suruç'ta düzenlenen operasyonda 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.