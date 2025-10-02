Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 9,15 büyüdü

'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 9,15 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,15 artarak 927 bin 647'ye yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 10:13, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 10:14
Yazdır
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 9,15 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Eylül 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742 bin 687, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,92 yükselerek 184 bin 960 olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 9,15 artarak 927 bin 647 oldu.

Eylülde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,71 artarak 110 bin 302, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 26,77 yükselerek 88 bin 274 oldu. Hafif ticari araç pazarı da eylülde yüzde 21,66 büyüyerek 22 bin 28 adet olarak kayıtlara geçti.

Pazarın yüzde 82,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 416 bin 257 ile yüzde 56 pay, B segmenti otomobiller 191 bin 817 ile yüzde 25,8 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62,7 pay ve 465 bin 791 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 22,3 pay ve 165 bin 308 satışla sedan, yüzde 14,1 pay ve 104 bin 461 ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 345 bin 838 ile yüzde 46,6 pay, hibrit otomobil satışları 198 bin 174 ile yüzde 26,7 pay, elektrikli otomobil satışları 133 bin 781 ile yüzde 18 pay, dizel otomobil satışları 58 bin 695 ile yüzde 7,9 pay ve otogazlı otomobil satışları 6 bin 199 ile yüzde 0,8 pay aldı.

Elektrikli otomobil satışları arttı

160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 100,5 artarak yüzde 13,3, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 203 yükselerek yüzde 4,7 paya sahip oldu.

1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 18,5 azalarak yüzde 33,6 pay, 1400-1600 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 19,1 azalarak yüzde 20,9 pay alırken 1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 2,6 artarak yüzde 0,6 ve 2000 cc üstü otomobil satışları yüzde 24,3 yükselerek yüzde 0,2 pay edindi.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 700 bin 465 ile satışların yüzde 94,3'ünü, manuel şanzımanlı otomobiller 42 bin 222 ile yüzde 5,7'sini oluşturdu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 74 pay ve 136 bin 801 ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken kamyonet gövde tipi yüzde 9,8 pay ve 18 bin 102 ile ikinci sırada yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber