'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
Altının gramı 5 bin 180 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 180 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 10:28, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 10:30
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı günü yüzde 0,1 artışla 5 bin 166 liradan tamamladı.

Haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09:25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 5 bin 180 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 623 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 387 liradan satılıyor.

Altının onsu da güne yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 3 bin 871 dolarda seyrediyor.

ABD'de özel sektör istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerini güçlendirmesi altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, özel sektör istihdamındaki beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu ifade etti.

Gözler Fed'in faiz kararında

Söz konusu verinin ardından para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Öte yandan ABD'de federal hükümetin kapalı olmasına dair haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde işsizlik oranının açıklanacağını söyledi.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün veri akışında aksamanın olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 900 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 700 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

