MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin açıklama

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu sürüyor...

Kobani davasında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu.

AİHM İHLAL KARARI VERDİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz'da Demirtaş için yeni bir ihlal kararı vermişti.

Kararın ardından DEM Parti tahliye talebinde bulunsa da Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi reddetmişti.

AVUKATI 8 EKİM'İ İŞARET ETMİŞTİ

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman iki gün önce (29 Eylül) X'ten 'Sürecin turnusol kağıdı: 8 Ekim tarihi ve Demirtaş!' başlıklı bir metin yayınlamıştı.

Karaman, ihlal kararının üçüncü ay dönümüne, yani 8 Ekim'e kadar hükümet itiraz etmediği takdirde AİHM'in kararının kesinleşeceğini ve Demirtaş'ın serbest bırakılmasını gerekeceğini belirtmişti.

MHP'Lİ ÜST DÜZEY İSİMDEN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin tahliye beklentisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"AİHM KARARI ANAYASA'YI BAĞLAR"

Feti Yıldız, Selahattin Demirtaş'a yönelik tahliye beklentisine ilişkin yaptığı açıklamada, AİHM kararlarının Anayasa'yı bağladığını söyledi.

"ELBETTE BAZI ŞEYLER YAPMAK GEREKİR"

Yıldız, CNN Türk'e konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ben davayı bilmiyorum. Benim bildiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim doğrudan anayasamızla ilgili. Anayasamızın 90. maddesi, 'usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır' der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum." dedi.

"GENEL AF OLMAZ"

Yıldız, "Genel af olur mu?" sorusuna ise şu ifadelerle yanıt verdi:

Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Türkiye'de daha önce de söyledik. Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Bu dönemde kesin adım atılması gerekir.