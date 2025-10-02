'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
date 2025-10-02
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı

İstanbul'da otomobil satışları 2025 Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742 bin 687 adede ulaştı. Böylece yılın ilk 9 ayı itibarıyla en çok satan otomobil markaları da belli olmuş oldu. Çinli BYD'nın geçtiğimiz yıla göre sıçrama yaşayan satışları listede öne çıkarken zirvedeki otomobil markaları ise değişmedi. İşte Renault, Volkswagen, Toyota, Fiat, Hyundai ve Ford gibi dev markaların yer aldığı liste, güncel satış rakamları ve pazar paylarına dair detaylar...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2025 Eylül ayına yönelik otomotiv istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de otomobil satışları 2025 Eylül ayında 742 bin 687 adet oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 675 bin 273 adetlik satışa göre yüzde 9,98 artışa işaret etti.

Verilerde en çok merak edilen konulardan biri de markalara göre satış rakamları oldu. Çinli BYD geçtiğimiz yıla göre satışlarında yakaladığı astronomik artışla dikkatleri üzerine çekti.

Markaların pazar paylarında da dikkat çeken hareketler yaşandı. Zirvedeki isimler değişmese de satışlarını artıran BYD'nin pazar payı büyük bir sıçrama yaşadı.

Peki 2025 Eylül ayında en çok hangi marka otomobiller satıldı?

İşte marka marka eylül ayı itibarıyla yıllık bazda güncel satış rakamları ve pazar payları...

  • 20 - Audi

2025 satışları: 17 bin 16 adet

2024 satışları: 12 bin 285 adet

Yıllık değişim: Yüzde 38,51

2025 Pazar payı: Yüzde 2,29

2024 Pazar payı: Yüzde 1,82

Yıllık değişim: Yüzde 25,94

  • 19 - Dacia

2025 satışları: 17 bin 517

2024 satışları: 26 bin 423

Yıllık değişim: Yüzde -33,71

2025 Pazar payı: Yüzde 2,36

2024 Pazar payı: Yüzde 3,91

Yıllık değişim: Yüzde -39,72

  • 18 - Kia

2025 satışları: 18 bin 988

2024 satışları: 11 bin 747

Yıllık değişim: Yüzde 61,64

2025 Pazar payı: Yüzde 2,56

2024 Pazar payı: Yüzde 1,74

Yıllık değişim: Yüzde 46,97

  • 17 - Ford

2025 satışları: 19 bin 57

2024 satışları: 20 bin 957

Yıllık değişim: Yüzde -9,07

2025 Pazar payı: Yüzde 2,57

2024 Pazar payı: Yüzde 3,10

Yıllık değişim: Yüzde -17,32

  • 16 - Nissan

2025 satışları: 19 bin 452

2024 satışları: 18 bin 22

Yıllık değişim: Yüzde 7,93

2025 Pazar payı: Yüzde 2,62

2024 Pazar payı: Yüzde 2,67

Yıllık değişim: Yüzde -1,86

  • 15 - Chery

2025 satışları: 22 bin 554

2024 satışları: 47 bin 997

Yıllık değişim: Yüzde -53,01

2025 Pazar payı: Yüzde 3,04

2024 Pazar payı: Yüzde 7,11

Yıllık değişim: Yüzde -57,27

  • 14 - BMW

2025 satışları: 22 bin 351

2024 satışları: 14 bin 486

Yıllık değişim: Yüzde 54,23

2025 Pazar payı: Yüzde 3,08

2024 Pazar payı: Yüzde 2,19

Yıllık değişim: Yüzde 40,32

  • 13 - Mercedes

2025 satışları: 22 bin 851

2024 satışları: 14 bin 816

Yıllık değişim: Yüzde 54,23

2025 Pazar payı: Yüzde 3,08

2024 Pazar payı: Yüzde 2,19

Yıllık değişim: Yüzde 40,32

  • 12 - TOGG

2025 satışları: 23 bin 325

2024 satışları: 20 bin 49

Yıllık değişim: Yüzde 16,38

2025 Pazar payı: Yüzde 3,14

2024 Pazar payı: Yüzde 2,52

Yıllık değişim: Yüzde 24,39

  • 11 - Tesla

2025 satışları: 27 bin 420

2024 satışları: 7 bin 27

Yıllık değişim: Yüzde 290,21

2025 Pazar payı: Yüzde 3,69

2024 Pazar payı: Yüzde 1,04

Yıllık değişim: Yüzde 254,79

  • 10 - Skoda

2025 satışları: 30 bin 3

2024 satışları: 30 bin 322

Yıllık değişim: Yüzde -1,05

2025 Pazar payı: Yüzde 4,04

2024 Pazar payı: Yüzde 4,49

Yıllık değişim: Yüzde -10,03

  • 9 - Citroen

2025 satışları: 30 bin 843

2024 satışları: 31 bin 135

Yıllık değişim: Yüzde -0,94

2025 Pazar payı: Yüzde 4,15

2024 Pazar payı: Yüzde 4,61

Yıllık değişim: Yüzde -9,93

  • 8 - Opel

2025 satışları: 32 bin 654

2024 satışları: 31 bin 816

Yıllık değişim: Yüzde 2,63

2025 Pazar payı: Yüzde 4,40

2024 Pazar payı: Yüzde 4,71

Yıllık değişim: Yüzde -6,68

  • 7 - BYD

2025 satışları: 34 bin 369

2024 satışları: 1.730

Yıllık değişim: Yüzde 1886,65

2025 Pazar payı: Yüzde 4,63

2024 Pazar payı: Yüzde 0,26

Yıllık değişim: Yüzde 1706,32

  • 6 - Peugeot

2025 satışları: 41 bin 674

2024 satışları: 35 bin 739

Yıllık değişim: Yüzde 16,61

2025 Pazar payı: Yüzde 5,61

2024 Pazar payı: Yüzde 5,29

Yıllık değişim: Yüzde 6,02

  • 5 - Hyundai

2025 satışları: 46 bin 407

2024 satışları: 39 bin 305

Yıllık değişim: Yüzde 18,07

2025 Pazar payı: Yüzde 6,25

2024 Pazar payı: Yüzde 5,82

Yıllık değişim: Yüzde 7,35

  • 4 - Fiat

2025 satışları: 52 bin 921

2024 satışları: 61 bin 958

Yıllık değişim: Yüzde -14,59

2025 Pazar payı: Yüzde 7,13

2024 Pazar payı: Yüzde 9,18

Yıllık değişim: Yüzde -22,34

  • 3 - Toyota

2025 satışları: 53 bin 54

2024 satışları: 35 bin 133

Yıllık değişim: Yüzde 51,01

2025 payı: Yüzde 7,14

2024 payı: Yüzde 5,20

Yıllık değişim: Yüzde 37,30

  • 2 - Volkswagen

2025 satışları: 54 bin 109

2024 satışları: 47 bin 479

Yıllık değişim: Yüzde 13,96

2025 Pazar payı: Yüzde 7,29

2024 Pazar payı: Yüzde 7,03

Yıllık değişim: Yüzde 3,62

  • 1 - Renault

2025 satışları: 84 bin 752

2024 satışları: 80 bin 648

Yıllık değişim: Yüzde 5,09

2025 Pazar payı: Yüzde 11,41

2024 Pazar payı: Yüzde 11,94

Yıllık değişim: Yüzde -4,45

