Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 13:00, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 12:43
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çevre illerden kente uyuşturucu madde sevk ettikleri ve torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilenlere yönelik iki operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, ikametlerde yapılan aramalarda 13,28 gram sentetik uyuşturucu, 32,03 gram esrar, 168 sentetik hap ele geçirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.