T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Türkiye'nin mobilite alanındaki küresel teknoloji markası Togg'un yeni modeli T10F, satışa sunulmasının ardından kısa sürede elektrikli araç pazarında öne çıktı.

T10F, eylülde 1194'lük satışla Türkiye'de en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olurken, aynı dönemde elektrikli araç satışlarında Tesla 1664 adetle ilk sırada yer aldı, Togg'un ilk modeli T10X ise 1061 adetle üçüncü sıraya yerleşti.

ODMD verilerine göre eylülde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,77 artarak 88 bin 274'e ulaşırken, yine aynı dönemde elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Togg T10F, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

Sadece Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 15 Eylül itibarıyla siparişleri alınan Togg T10F, 1 milyon 860 bin liradan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcılarını beklerken marka ayrıca, sportif fastback bir model olan T10F V2 için özel finansman desteği de başlattı.

T10F'in V1 RWD standart menzile sahip aracı, 1 milyon 860 bin liradan, V1 RWD uzun menzilli versiyonu 2 milyon 170 bin liradan, V2 RWD uzun menzilli versiyonu da 2 milyon 345 bin liradan satışa çıkarıldı.

Araç ayrıca Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı.

28 dakikada hızlı şarjla yüzde 80 doluluk

T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

Uzaktan güncellemeler ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemlerinin yer aldığı T10F, yedi hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor. Cihaz, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklere sahip bulunuyor.

T10F aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor.

5 renk seçeneği mevcut

Tasarımı, ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan T10F, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin renk seçeneklerine de sahip. Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken Mardin'in mavi badem şekeri yeni renge ilham oldu.

Togg, T10F V2 için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı.

Bu kapsamda bireysel kullanıcılar, T10F V2 için 200 bin lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 lira aylık geri ödemeli, 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 lira aylık geri ödemeli ya da 1 milyon lira krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 lira aylık ödemeli sahip olabilecek.

T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin lira yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin lira krediye yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 54 lira aylık ödemeli alternatif sunuluyor.