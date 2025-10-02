HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Bakan Yerlikaya ve İstanbul Valiliğinden 'deprem' açıklaması
Bakan Yerlikaya ve İstanbul Valiliğinden 'deprem' açıklaması
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Yerlikaya ve İstanbul Valiliğinden 'deprem' açıklaması

İstanbul'da saat 14.55'te hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 15:14, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 15:48
Yazdır
Bakan Yerlikaya ve İstanbul Valiliğinden 'deprem' açıklaması

AFAD'ın verilerine göre saat 14:55'te İstanbul'u sallayan büyük bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmara Denizi olan depremin şiddeti 5,0 olarak ölçülürken, deprem yerin 6,71 kilometre derininde kaydedildi.

Korkutan depreme ev ve iş yerlerinde yakalanan İstanbullular sokağa dökülürken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, depremin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Marmara Denizi'nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır.

Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.

Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

Bakan Yerlikaya: Tüm ekipler saha taramalarına başladı

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Marmara Denizi'ndeki deprem İstanbul'da paniğe neden oldu

Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Merkez üssü Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi Tekirdağ açıkları olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kentin her iki yakasında depremi hisseden vatandaşların bazıları evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Bakırköy Adliyesi'nde bulunanlar da binadan çıkarak, bahçede beklemeye başladı.

Kentteki okullarda eğitim gören öğrenciler öğretmenleri tarafından okul binalarından tahliye edilirken, veliler de panikle çocuklarını almak için okullara gitti.

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Fatih'te depremi hissederek sokağa çıkan vatandaşlardan Hüsnü Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı paniği, "Hissedince dışarı kaçtık. Alttan baya etkili vurdu. Korku elbette oluyor. Deprem bölgesiyiz ve ne yapacağımızı da bilmiyoruz." sözleriyle dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber