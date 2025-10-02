Bakan Yerlikaya ve İstanbul Valiliğinden 'deprem' açıklaması

AFAD'ın verilerine göre saat 14:55'te İstanbul'u sallayan büyük bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmara Denizi olan depremin şiddeti 5,0 olarak ölçülürken, deprem yerin 6,71 kilometre derininde kaydedildi.

Korkutan depreme ev ve iş yerlerinde yakalanan İstanbullular sokağa dökülürken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, depremin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Marmara Denizi'nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır.

Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.

Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

Bakan Yerlikaya: Tüm ekipler saha taramalarına başladı

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Marmara Denizi'ndeki deprem İstanbul'da paniğe neden oldu

Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Merkez üssü Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi Tekirdağ açıkları olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kentin her iki yakasında depremi hisseden vatandaşların bazıları evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Bakırköy Adliyesi'nde bulunanlar da binadan çıkarak, bahçede beklemeye başladı.

Kentteki okullarda eğitim gören öğrenciler öğretmenleri tarafından okul binalarından tahliye edilirken, veliler de panikle çocuklarını almak için okullara gitti.

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Fatih'te depremi hissederek sokağa çıkan vatandaşlardan Hüsnü Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı paniği, "Hissedince dışarı kaçtık. Alttan baya etkili vurdu. Korku elbette oluyor. Deprem bölgesiyiz ve ne yapacağımızı da bilmiyoruz." sözleriyle dile getirdi.