İstanbul'da fırtına uçuş trafiğini vurdu: Uçaklar havada tur attı
İstanbul'da bu sabah saatlerinden bu yana şiddetli rüzgar etkili oluyor. Sert esen rüzgar, kentte hava trafiğini de olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanan üç uçak, Çorlu'ya yönlendirildi.
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 15:24, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 15:21
İstanbul'da sert esen rüzgar, hava trafiğini olumsuz etkiledi.
Saat 10.00 sıralarında şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait üç uçak Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi.
Bazı uçaklar ise bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.
Yetkililer, rüzgarın gün boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti.
İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise güneşli hava hakim olurken uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı.