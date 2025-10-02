HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Bakan Yerlikaya ve İstanbul Valiliğinden 'deprem' açıklaması
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
Merkez Bankası toplam rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Eylül ile biten haftada 4 milyar 100 milyon dolar yükselişle 182 milyar 953 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

02 Ekim 2025 15:34
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Eylül ile biten haftada 4 milyar 100 milyon dolar artarak 182 milyar 953 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 601 milyon dolar artarak 85 milyar 98 milyon dolardan 86 milyar 699 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 26 Eylül haftasında 2 milyar 499 milyon dolar artarak 93 milyar 755 milyon dolardan 96 milyar 254 milyon dolara yükseldi.

