İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Polis ve jandarmanın terörle mücadele şube müdürlüklerince eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 23 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir merkezli 16 ilde, 30 Eylül'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları değerlendirilen 42 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmiş, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile askeri okullardan ilişiği kesilen şüphelilerden 35'i yakalanmış, diğerlerinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.