Petrol fiyatları 4 ayın dibini gördü!

Petrol fiyatları düşüş serisini 4. güne taşıdı. Brent petrolü, haziran başından bu yana en düşük seviyeyi görürken, piyasalardaki aşırı arz endişeleri fiyatları baskıladı.

Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 64,77 dolara, Batı Teksas petrolü ise yüzde 0,96'lık kayıpla 61,20 dolara geriledi. Her iki petrol tipi de yaklaşık dört ayın en düşük seviyelerinde.

Suudi Arabistan'ın pazar payını geri kazanma çabasıyla OPEC+, Kasım ayında petrol arzını günde 500.000 varil artırmayı kabul edebileceği söylentileri fiyatların gerilemesinde etkili.

Öte yandan, G7 ülkelerinin Rusya'ya yönelik petrol alımlarını artıranlara yaptırım uygulama kararı ve ABD'nin Ukrayna'ya, Rus enerji altyapısını hedeflemesi için istihbarat sağlayacağına dair haberler piyasalarda tedirginlik yarattı. UBS analisti Staunovo, "Rus petrolünün kesintiye uğrayabileceği endişesi var" ifadesini kullandı.