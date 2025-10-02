Evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 1 çocuk babası polis memuru Eser Atarcık (45), evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Atarcık için bugün Asri Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene, meslektaşlarının yanı sıra ailesi ve yakınları da katıldı.

