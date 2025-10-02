Afyonkarahisar'da tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü
Afyonkarahisar'da tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 20:44, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 21:04
Ü.K. idaresindeki 43 AFP 883 plakalı tır, merkez Konya köprülü kavşakta, O.S.E'nin kullandığı 03 ADL 504 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü O.S.E. (24) ile motosiklette yolcu olarak bulunan U.C.O. (21) hayatını kaybetti.