Ak Partili Vekilin yaralandığı ve 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni detaylar

Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı
Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ak Partili Vekilin yaralandığı ve 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni detaylar

Eskişehir'de makam aracı ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, kaza yerinde incelemede bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 22:07, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 22:10
Yazdır
Ak Partili Vekilin yaralandığı ve 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni detaylar

Kaza, kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta Mahmudiye ilçesine bağlı kırsal Doğanca Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın makam aracı, N.O. idaresindeki 41 NF 860 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Canan Oruç'un (70) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü N.O. ile Milletvekili Gürcan, basın danışmanı ve makam aracı şoförü yaralandı.

Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, basın danışmanı ve makam aracı şoförü ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumu iyi olan Milletvekili Gürcan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaralı N.O. ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci açık bir şekilde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz olay yerinde

Kazanın ardından polis, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerce kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, savcı incelemesinin devam ettiği aktarıldı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da kaza mahallinde incelemede bulundu.

Makam aracıyla çarpışan otomobil hurdaya döndü

Kazaya karışan her iki araç da hurdaya döndü. Araçlar, yaşanan çarpışmanın etkisiyle kazanın gerçekleştiği kavşaktan yaklaşık 100 metre ileriye savruldu. 41 NF 860 plakalı otomobil ise, adeta demir yığınına döndü. Kaza yeri cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber