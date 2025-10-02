Eşekle 'E', nine kılığında 'N': Öğretmenden yaratıcı ders

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Şenlikçe köyündeki Şenlikçe Başkent İlkokulunda sınıf öğretmeni Rudiye İğde, 1. sınıf öğrencilerine okuma-yazmayı eğlenceli yöntemlerle öğretiyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında derslerini hayatın içinden örneklerle işlemeye özen gösteren öğretmen İğde, "N" harfini işlerken nine kılığına girdi, "E" harfinde ise köyden bir eşek getirerek öğrencilerine farklı bir öğrenme deneyimi yaşattı.

''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayatın içinden örneklerle işlemeye gayret ediyoruz''



Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra Kilis'te göreve başladığını belirten Rudiye İğde, "Görevde üçüncü yılım. Çocuklarla hem öğreniyor hem de eğlenmeye çalışıyoruz. Derslerimizi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayatın içinden örneklerle işlemeye gayret ediyoruz. Bu dersimizde köy ortamından faydalanarak eşek getirdik. Çocuklar öğrendiklerinin günlük hayatta nerede kullanılabileceğini daha iyi kavradılar. Çok keyifli bir ders oldu, öğrencilerimiz mutlu bir şekilde severek öğrendi" dedi.

"Etkinliklerle kalıcılığı artırıyoruz. Çocuklar hayatla bağlantı kuruyor''



Her harf için farklı etkinlikler yaptıklarını söyleyen İğde, "Etkinliklerle kalıcılığı artırıyoruz. Çocuklar hayatla bağlantı kuruyor, erdemler eğitimini de bu sayede kolayca verebiliyoruz. Nine etkinliğiyle yaşlılara saygıyı öğrettik, hayvan sevgisini işledik. Öncesinde öğrencilerde merak uyandırmak için bir gün önceden 'Kim gelecek, hangi sesle bağlantısı olacak?' diye sorular soruyoruz. Derse o şekilde girdiğimde onların mutluluğu ve öğrenme heyecanı gözlerinden okunuyor" diye konuştu.