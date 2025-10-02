Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını aldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Fransız ekibi Nice'i 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk puanlarını elde etti.

Haber Giriş : 02 Ekim 2025 21:58, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 21:53
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını aldı

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, yine Kerem'in 25. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe, üstün oyununu sürdürdüğü bölümde net pozisyonlardan faydalanamazken, Nice 34. dakikada penaltı kazandı. Fransız temsilcisi 37. dakikada Carlos'un golüyle farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarıya düşük tempoda başlayan Fenerbahçe, topun hakimiyetini ise rakibine bırakmadı. Kalan bölümde oyun hakimiyetini elinde bulunduran sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e mağlup olan Fenerbahçe, ilk puanlarını aldı.

- Kerem siftahı Avrupa'da dubleyle yaptı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini attı.

Yeni takımıyla 3'ü lig 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 karşılaşmada forma giyen Kerem, gol üretmeyi başaramamıştı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, takımıyla siftahını Nice karşısında 3. dakikada attığı golle gerçekleştirirken, 25. dakikadaki golüyle duble yaptı.

- 400'üncü golü atan Kerem tarihe geçti

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilerin tarihine geçti.

Karşılaşma öncesinde Avrupa'da 398 golü bulunan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, kaydettiği 2 golle sarı-lacivertli kulübün bu arenada 400. golüne imza attı.

- İsmail alkışlarla kenara geldi

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, performansıyla beğeni topladı.

Özellikle maçın ilk yarısında verdiği mücadeleyle göz dolduran deneyimli orta saha, ikinci yarıda ise yorgunluk belirtileri gösterdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco, 73. dakikada İsmail'in yerine İrfan Can Kahveci'yi oyuna alırken, taraftarlar uzun süre 26 yaşındaki oyuncuyu alkışladı.

- Kerem devam edemedi

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 79. dakikasında hava topuna yükseldikten sonra kendini yere bırakan Kerem, 2 gol attığı maçta alkışlar eşliğinde yerini 81. dakikada Oğuz Aydın'a bıraktı.

- Başkan Saran'a tribünlerden destek

Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Sadettin Saran lehine tezahüratlarda bulundu.

Maçın son bölümünde Saran için tezahüratlarda bulunan taraftarlar, "Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran" şeklinde tempo tuttu.

- Bakan Bak maçı takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nice maçını protokol tribününde takip etti.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayan oyuncular Rodrigo Becao, Jhon Duran, Levent Mercan ve İrfan Can Eğribayat, müsabakayı futbol direktörü Devin Özek ve eski yardımcı antrenör Gökhan Gönül ile izledi.

Ayrıca, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabaka için Kadıköy'de yer aldı.

