Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı

Soruşturma kapsamında suç örgütüne ait olduğu gerekçesiyle el konulan 16 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

