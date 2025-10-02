Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
SPK 12 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusu onay verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 22:50, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 22:59
SPK haftalık bültenine göre Kurul, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 20 milyar liralık, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 7 milyar liralık, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 5 milyar liralık, Inveo Yatırım Holding AŞ'nin 3 milyar liralık, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, Adil Varlık Yönetim AŞ'nin 134 milyon liralık, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 5 milyar 350 milyon liralık, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, Fiba Faktoring AŞ'nin 684 milyon liralık, Fiba Yenilenebilir Enerji Holding AŞ'nin 250 milyon dolarlık, Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 50 milyon dolarlık ve Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 44 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.

Kurul, Ata Varlık Kiralama AŞ'nin 6 milyar liralık, KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 8 milyar liralık, Hedef Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusuna, TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 30 milyar liralık ve TMKŞ Tera Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 10 milyar liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracı onay verdi.

BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ'nin BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin veren Kurul, One Portföy Yönetimi AŞ Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verdi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesini onayladı.

Enpara Bank AŞ'nin yurt içinde emir iletimine aracılık faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurunun olumlu karşılanmasına karar veren Kurul, 14 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.

