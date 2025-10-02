Bir filo daha Gazze'ye doğru ilerliyor

Bir filo daha İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere Gazze Şeridi'ne doğru ilerliyor. İtalya'nın Otranto kentinden 30 Eylül'de yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu, 11 gemiyle Yunanistan'a bağlı Girit Adası açıklarında seyrine devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nun ardından İsrail'in Gazze'deki yasa dışı ablukasını kırmaya yönelik yeni bir sivil girişimi temsil eden filo, mayıs ayında Malta açıklarında saldırıya uğradıktan sonra onarılan Vicdan (Conscience) gemisi, "Özgürlük Filosu Koalisyonu " ve "Gazze'ye Binlerce Madleen" girişimleri dahilindeki gemilerden oluşuyor.

2 Mayıs'ta organizatörlerin İsrail'i sorumlu tuttuğu bir insansız hava aracı saldırısına uğrayan Vicdan gemisinde 25 ülkeden onlarca uluslararası gazeteci ve sağlık çalışanı bulunuyor. Bu gemideki aktivistler, kuşatma altındaki Gazze'de bulunan sağlık ve medya çalışanı arkadaşlarına ulaşmaya çalışıyor.

Onarımının ardından göreve çıkan "Özgürlük Filosu Koalisyonu" ve "Gazze İçin Binlerce Madleen" dahilindeki on tekneyle birlikte Gazze'ye ilerleyen Vicdan gemisi, Gazze'ye yabancı basın mensuplarının girişine izin vermeyerek medya karartması uygulayan İsrail'in medya ablukasını kırmayı da amaçlıyor.

Küresel Sumud Filosu'na bağlı bir gemi hala Gazze'ye seyir halinde

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşan tüm gemilerine el koyduğu ve aktivistlerinin tamamını gözaltına aldığı Küresel Sumud Filosu'na bağlı bir gemi Gazze Şeridi'ne doğru seyrine devam ediyor. Küresel Sumud Filosu, Marinette adlı geminin hala güçlü bir şekilde seyir halinde olduğunu belirtti. Mısır'ın Port Said kenti açıklarında olan Marinette, İsrail'in müdahale ettiği riskli bölgeye girdi.

İsrail ordusu, insani yardım ulaştırmak amacıyla yaklaşık 500 aktivistle Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemilere dün akşam saatlerinde baskın düzenlemeye başlamış, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan yaklaşık aktivistler İsrail savaş gemisine bindirilerek Aşdod Limanı'na götürülmüştü. İsrail ordusu, filodaki gemilerden biri hariç diğerlerinin tamamının durdurulduğunu açıklamış, "Son 1 gemi uzakta duruyor. Yaklaşırsa aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı aşma girişimi de engellenecek" ifadelerini kullanmıştı.