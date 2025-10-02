Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Polislerin anında müdahalesi olası katliamı önledi: 4 yaralı, 7 gözaltı

Ağrı'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin saniyeler içinde olaya müdahale etmesiyle kavga büyümeden kontrol altına alındı.

02 Ekim 2025
Polislerin anında müdahalesi olası katliamı önledi: 4 yaralı, 7 gözaltı

Olay, saat 15.30 sıralarında Adliye karşısında meydana geldi. Husumetli iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevrede paniğe yol açan kavga, bölgede güvenliği sağlamak için görev yapan polis ekiplerinin hızlı refleksi sayesinde büyümeden bastırıldı.

Adliye bahçesinde hazır bulunan polisler ile caddede devriye gezen ekipler, 1 dakikadan kısa sürede olaya müdahale etti. Çevrede konuşlu diğer polis ekiplerinin de birkaç dakika içinde olay yerine intikaliyle, muhtemel bir can kaybının önüne geçildi.

Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken, 7 şüpheli yakalandı. Olay yerinde 2 tabanca, 1 bıçak ve 1 çakı ele geçirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak polis gözetiminde tedavi altına alındı.

Emniyette işlemleri süren 3 şüphelinin S.Y., C.Y. ve C.Y. olduğu, hastanede tedavileri devam eden yaralıların ise B.Y., S.Y., H.Y. ve M.Y. olduğu öğrenildi.

Son dönemde artırılan yaya devriyelerin ve önleyici polis çalışmalarının etkisiyle olayın büyümeden bastırıldığı kaydedildi.

