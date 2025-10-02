Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir televizyon programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. ABD ziyaretinin iki ayağı olduğundan bahseden Bakan Bayraktar, "Aslında ABD ziyaretinin iki bacağı var. BM Genel Kurulu kapsamında ziyaretin bir bölüm oldu. Neticede genel kurulda yaptığı konuşmada, tarihe geçen bir konuşma oldu. Filistin ile ilgili çok önemli gelişmeler oldu. İkili görüşmeler oldu. Çok dolu bir New York ziyareti oldu. Sonra Washington'da Trump ile görüşme oldu. Cumhurbaşkanımız ile Trump arasında iyi bir ilişki var. Gayet samimi ve yapıcı bir görüşme geçti. Toplantı oldukça verimliydi. Toplantıda olmayan herkes konuştu. Cumhurbaşkanımız ile Trump'ın 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi vardı. Enerji bu ticaret hacminde çok önemli bir alan. ABD dünyanın bir numaralı petrol-doğalgaz-nükleer enerji üreticisi" diye konuştu.

"Trump çok sonuç odaklı"

ABD'de gerçekleştirilen konuşmada petrol konusunun da görüşüldüğünü söyleyen Bakan Bayraktar, "Temelde konuştuğumuz konu içerde konuştuğumuz konuların takibi gibiydi. Petrol konusundaki görüşmeyi hatırlatıp nasıl ilerleyeceğimizi vurgulamak için bir görüşme geçti aramızda. Kendisi de 'Ne yapılması gerekiyorsa yapalım' dedi. İçerde de bunlar detaylı konuşuldu. Dışarıda da bir konuşma gerçekleşti. Açıkçası Trump çok sonuç odaklı. Cumhurbaşkanımıza duyduğu saygı, kendisi de bunu defalarca ifade etti. O sonuç odaklılık burada büyük bir iş birliği imkanı var. Ben bu konuda ne yapabilirim. Ben bunu böyle okuyorum" şeklinde konuştu.

"Bugün yüzde 11 doğalgazımızı ABD'den karşılıyoruz"

Türkiye'de doğal gazın yüzde 11'inin ABD'den karşılandığına dikkati çeken Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ciddi bir doğalgaz tüketimi var. Doğalgaz çevreci bir yakıt ve çok konforlu bir yakıt. Dolayısıyla 2002'den bu yana 81 ilde doğalgaz var, dolayısıyla doğalgaza ihtiyacımız var ve sanayide de kullanıyoruz. Avrupa'nın 4. doğalgaz tüketicisiyiz. Çevremizde doğalgaz var şanslıyız ki boru hatlarıyla temin ediyoruz. Ancak birçok ülke çeşitlendirme stratejisi uyguluyor. Arzı çeşitlendirmeniz gerekiyor. Türkiye 90'lı yıllardan beri çeşitlendirme stratejisi uyguluyor. Dolayısıyla LNG ile yeni tanışmıyoruz. 2016 yılına gelelim. 2016 yeni bir stratejisi geliştirdik. Türkiye ve dünyadaki birçok ülke enerjide arz güvenliği için çeşitlendirme stratejisi koyuyor. Tek bir rotaya, kaynağa ve enerji türüne bağlı kalmıyorsunuz. Türkiye 90'lı yıllardan beri bu çeşitlendirme stratejisini ortaya koydu. BOTAŞ'ın gazlaştırma terminali var sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) alacak. 94'lerde Cezayir ve Nijerya ile anlaşması var. 2016'da yeni bir strateji geliştirdik. Kuzey Amerika, Meksika ve Kanada'nın da olduğu bir gaz var. 2016'da nerdeyse ihracı olmayan bir Amerika ve Kuzey Amerika var. 2020'lere gelindiğinde veya bu günlere geldiğinde LNG doğalgazının arttığını görüyorsunuz tabloda. Türkiye 2016'da dünyada muazzam bir LNG olacak ve benim buna hazır olmam gerek dedi. 2016'dan bugüne kadar 30 milyon metreküp gazlaştırma kapasitemizi 161 milyon metreküpe çıkardık, yani 5 katına. Bu sayede bugün yüzde 11 doğalgazımızı ABD'den karşılıyoruz."

"2027 sonrasında Türkiye'ye kendi ürettiğimiz ve Türkmen gazından sonra en ucuz gazı alacağız"

2027 yılından itibaren Türkiye'nin en ucuz gazı alacağını söyleyen Bakan Bayraktar, "Türkiye'ye önemli miktarda gaz geliyor, Türkiye 5. likit doğalgaz fiyatlamasının yapıldığı bir merkez haline gelecek. Japonya'daki piyasada 1000 metreküpün gaz 413 dolar, Avrupa piyasasında 404 dolar, Birleşik Krallıkta 391 dolar, ABD'deki fiyat 103 dolar. 2027 sonrasında Türkiye'ye kendi ürettiğimiz ve Türkmen gazından sonra en ucuz gazı alacağız. Türkiye vatandaşlarına gaz bitti deme şansımız yok, ihtiyaçlar artıyor ve bizim arz güvenliği açısından bu gaz kaynaklara erişim sağlamalı ve kullanmalıyız. Anlaşmalarımız var, kış mevsimine geliyoruz. Dolayısıyla Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan, İran'dan alabildiğimiz her yerden gazı almak durumundayız. Karadeniz gazını arttırmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Karadeniz'de 5 gemi olacak yılbaşında"

Yılbaşından sonra Karadeniz'de 5 sondaj gemisi olacağını söyleyen Bakan Bayraktar, "2026'da iki katına çıkması ile ilgili yoğun bir çalışma var. Deniz altında, deniz tabanında ve dışarıda var. Osmangazi üretim platformumuz, Filyos'ta 19 ünite farklı farklı yerlerde yapılıyor. Onları birleştireceğiz, platformumuzu seneye bu zamanlarda devreye alacağız, 9,5 milyon metreküpler, 20 milyon metreküpe çıkacak. 8 milyon haneye buradan geliyoruz. 2028 için bugünkü üretimi 4 katına çıkaracak çalışma içindeyiz, 16 milyon hanenin gazını karşılayacağız. Bunun için deniz üstünde üretim platformumuza ihtiyacımız var, Çin'de devam ediyor yapımı. Biz yılda 15-16 milyar metreküp üretir hale geleceğiz. 2030'da ise Göktepe'nin üretime girmesi var ve sondaj gemilerimiz ile Karadeniz'de yeni lokasyon ve aramalar başlayacak. Karadeniz'e yeni bir gemimizi daha gönderiyoruz. Karadeniz'de 5 gemi olacak yılbaşında. Karadeniz dışında ise 1 gemimiz sondaj ile faal olacak" ifadelerini kullandı.

"3 santral yapmayı hedefliyoruz"

Türkiye'nin Akkuyu'dan vazgeçmediğini belirten Bakan Bayraktar, "Akkuyu'dan Türkiye vazgeçmiyor, görmeyenler bunu söyleyebilir ama dünyanın en büyük nükleer şantiyesinin olduğu bir proje, Cumhuriyet tarihinin en büyük dış sermaye yatırımı, 4 nükleer reaktör aynı anda inşa ediliyor. Neden vazgeçelim? Avrupa'da her yerde nükleer var, Ermenistan'da var, Rusya'da var. Dünya bu kadar nükleeri kullanıyor. Batılı ülke iklim değişikliği ile mücadele etmek istiyorsak nükleeri 3 katına çıkarmalıyız denildi. 3 santral yapmayı hedefliyoruz. İlk reaktörden elektriğimizi 2026'da üreteceğiz. Şu anda Türkiye için de alarm zilleri çalan bir konu var. Her şeyin elektrikle olduğu bir dünya ve Türkiye'ye gidiyoruz. Diğer taraftan yapay zekadan dolayı muazzam bir elektrik talebi var. Bunun kesintisiz karşılanması için nükleerde bir sıçrama olacak. Türkiye'de yatırım yapma çalışmaları var. Özellikle küçük modüler reaktörde teknoloji üreten ve bu santralleri kendi üreten bir ülke olma yolunda ilerliyor. Nükleerin yeniden doğuşuna giriyoruz ve Türkiye öncü ülkelerden biri olacak" dedi.