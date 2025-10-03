3 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı
Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

3 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

3 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 00:01, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 00:06
Yazdır
3 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde, Bingöl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlk Dersi'ne iştirak edecek.

(Bingöl/10.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Valilik önünde, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Bolu/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne Valiliğini ziyaret edecek, Edirne İşyurtları Fuarı Açılışı'na katılacak, AK Parti Edirne İl Başkanlığına, Kırklareli Valiliğine ve AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Edirne/09.30/10.00/14.00/Kırklareli/16.00/18.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NG Hotel'de düzenlenen "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim Buluşmaları" programına ve Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/10.00/13.30)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi" açılış programına katılacak.

(Konya/11.00)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/13.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü" programı öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'da Milli Teknoloji Atölyesi ile Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları Binası, Bilecik'te Hasçelik Çelikhane açılış törenlerine katılacak.

(Bursa/11.00/Bilecik/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bitlis Valiliğini, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, Kuru Fasulye Hasadı-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projeleri kapsamında yapımı süren tesisi ve bakliyat işleme tesisini ziyaret edecek.

(Bitlis/11.45-16.45)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırısının ardından alıkonulan aktivistlerin durumu takip ediliyor.

(Gazze/Ankara)

2- İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Amasya Üniversitesi 2025-2026 Akademik Açılış Programı'na katılacak.

(Amasya/11.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Trabzonspor-Zecorner Kayserispor ve Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/Antalya/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, Boluspor-Esenler Erokspor ve Arca Çorum FK-Manisa Fk maçlarıyla başlayacak.

(Bolu/Çorum/20.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımıyla deplasmanda karşılaşacak, Anadolu Efes ise İsrail'in Hapoel IBI Tel Aviv ekibiyle iç saha maçını Karadağ'da oynayacak.

(Zalgiris/20.00/Podgorica/20.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, Galatasaray MCT Technic-TOFAŞ maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber