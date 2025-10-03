Yurt içinde gözler enflasyon verilerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ikinci yarısının üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 2,06 olarak gerçekleşmişti.