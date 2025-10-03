İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Sıcak günler sona ererken, yurt genelinde sıcaklıklar düşecek. Bu hafta hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 derece kadar altına inecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdun batı, kuzey ve iç kesimlerinde yağış etkili olacak.

Haber Giriş : 03 Ekim 2025 07:28, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 07:34
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonunda Batı Karadeniz bölgesi ve Marmara kıyılarında yerel kuvvetli yağış görülecek.

Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'in batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yağış uyarısı

Akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, gece saatlerinde etkisini artırarak Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgar ve fırtına ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevrelerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

İzmir'de ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


