Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkacak
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 07:55, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 09:13
63 yaşındaki gazeteci Fatih Altaylı'nın yargılaması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi'ndeki 2 No'lu duruşma salonunda yapılacak.
Altaylı, 20 Haziran'da YouTube kanalında yayımlanan Fatih Altaylı Yorumluyor programındaki sözleri nedeniyle aynı gün gözaltına alınmıştı.
Hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla en az 5 yıl hapis cezası talep ediliyor.
Altaylı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit ya da hakaret içeren ifadeler kullandığı iddialarını reddediyor.