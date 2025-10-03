Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Adana'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı civarında seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu sırada otobüste bulunan yolcular araçtan tahliye edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.