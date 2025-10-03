Elon Musk'tan Netflix çıkışı: Çocuklarınızın sağlığı için aboneliği bırakın

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, çocuklara yönelik içeriklerde trans ideolojisini aşıladığını öne sürdüğü Netflix aboneliğini iptal ettiğini açıkladı. Musk, bu kararını sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Musk'ın bu adımının arkasında, platformun çocuklara yönelik programlarında yer verdiği belirli temaların yattığı ileri sürdü.Teknoloji lideri, Netflix'in transseksüel ideolojiyi çocuklara aşıladığını düşündüğü için aboneliğini sonlandırdığını belirtti.

- Netflix: LGBT temalı içerikleri ısrarla devam ettriyor

Netflix'te yayınlanan "Dead End: Paranormal Park" adlı çocuk dizisindeki LGBTİ+ temalarının çocuklar üzerindeki etkileri konusunda tepki gösteren Musk, takipçilerini Netflix'i boykot etmeye çağırdı.

Yaşanan tartışmanın ardından Netflix hisseleri iki gün üst üste yüzde 2'ye varan düşüş yaşadı. Musk, X'te yaptığı paylaşımda "Cancel Netflix" ifadesini kullanarak, "Çocuklarınızın sağlığı için Netflix'i iptal edin" dedi.

Musk'ın en büyük kızı Vivian Jenna Wilson, 2022'de cinsiyet geçişini duyurmuş ve resmi olarak ismini değiştirmişti. Musk ise kızının "elit bir Kaliforniya okulunda yayılan 'woke virüsü' tarafından öldürüldüğünü" söylemişti.